Zisk pivovarníckej spoločnosti Carlsberg klesol vlani o vyše 8 %

Kodaň 5. februára (TASR) - Dánska pivovarnícka spoločnosť Carlsberg oznámila za minulý rok pokles tržieb a čistého zisku. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej sa na dlhé obdobie uzatvorili reštaurácie a bary, čo sa odrazilo na predaji piva. V prípade upraveného zisku však firma zaznamenala solídny rast.



Carlsberg v piatok informoval, že jeho čistý zisk dosiahol za minulý rok 6,03 miliardy dánskych korún (810,84 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 8,2 %. Upravený zisk však dosiahol 6,36 miliardy DKK, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo 6,16 miliardy DKK.



Tržby klesli o 11,2 % na 58,54 miliardy DKK. Pokles zaznamenali aj organické tržby, a to o 8,4 %.



Podľa firmy jej biznis výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Navyše do biznisu spoločnosti zasahuje kríza na mnohých trhoch doteraz, čo Carlsbergu skomplikovalo aj začiatok roka 2021. "Neistota súvisiaca s rozsahom a trvaním pandémie, ďalšími vládnymi opatreniami, reakciou spotrebiteľov a makroekonomickým vývojom je naďalej veľmi vysoká a je možné, že bude mať výrazný vplyv na náš biznis v ďalšom období," uviedla dánska spoločnosť.



(1 EUR = 7,4367 DKK)