Zisk Plzeňského Prazdroja Slovensko vlani klesol o štvrtinu

Bratislava 21. júna (TASR) – Spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko vlani medziročne klesol čistý zisk približne o štvrtinu na 8,6 milióna eur. Znížil sa aj obrat spoločnosti na 124 miliónov eur zo 132,9 milióna eur v roku 2019. Finančný rok 2020 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko spojený s výrazným poklesom kategórie čapovaného piva, ale aj so silnou a cielenou podporou partnerov v gastrosektore a tiež udržaním zamestnanosti, uviedla v pondelok spoločnosť.



„Vďaka našim ľuďom sme dokázali nielen flexibilne reagovať na zmeny na trhu a prispôsobiť im výrobu i logistiku, ale aj pomáhať našim partnerom z gastrosektora. Napriek tomu, že sme zaznamenali až 25 % pokles ziskov, do boja s pandémiou sme investovali kroky v hodnote niekoľkých miliónov eur, aby sme aspoň čiastočne zmiernili jej dosahy,“ uviedol Dragos Constantinescu, generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.



Vlaňajšok bol pre pivovarníkov bezprecedentným aj z hľadiska rozloženia spotrebiteľských nákupov. Obchodný riaditeľ spoločnosti Martin Grygařík spresnil, že značná časť konzumu sa pre krízu preniesla do obchodov. Aj keď predaje produktov firmy v reťazcoch podrástli, nestačilo to podľa Grygaříka na vykompenzovanie strát zo zatvorených reštaurácií a krčiem. „Vlani sme predali najmenej piva určeného pre gastrosektor za posledných desať rokov,“ dodal Grygařík.



Plzeňský Prazdroj Slovensko v Pivovare Šariš v rámci zvyšovania efektivity pristúpil k výmene strojov a zariadení v sladovni. Išlo o investíciu v celkovej sume viac ako 850.000 eur. Pre pivovar to znamená nielen úspory energie, ale aj miernejší ekologický dosah na životné prostredie. Spoločnosť sa sústredila aj na cirkularitu obalov s výrazným zameraním na vratné sklenené fľaše, ktoré sú z pohľadu baleného piva obalom najviac šetrným k prírode. Ich predaje vďaka rôznym podporným aktivitám spoločnosti rástli o 17 %. Najpredávanejšou kategóriou boli plechovky, ktoré stúpli o 13 %, predaj plastových fliaš, naopak, klesol o 29 %.



Plzeňský Prazdroj Slovensko je s 550 zamestnancami jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe. Do portfólia značiek spoločnosti patrí Pilsner Urquell, Šariš, Velkopopovický Kozel, Radegast, Gambrinus, Topvar, Smädný Mních, Excelent, nealkoholické pivo Birell a cider Frisco. Spoločnosť patrí pod jednotku Asahi Europe & International Group, pod ktorú spadá 19 pivovarov v ôsmich európskych krajinách a ktorá patrí pod japonskú spoločnosťou Asahi.