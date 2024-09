Zisk poistného trhu Lloyd´s of London vzrástol o viac než štvrtinu

Londýn 5. septembra (TASR) - Poistný trh Lloyd's of London oznámil za 1. polrok tohto roka zisk pred zdanením na úrovni takmer 5 miliárd libier, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje rast o viac než štvrtinu. Prispelo k tomu zvýšenie hrubého predpísaného poistného aj zníženie nákladov, keď sa členovia trhu vyhli niektorým rizikovejším aktivitám. Informovala o tom agentúra Reuters.



Lloyd's of London uviedol, že za prvých šesť mesiacov roka zaznamenal zisk pred zdanením na úrovni 4,9 miliardy libier (5,82 miliardy eur). Medziročne to znamená zvýšenie o 26 %. Trh, ktorý pokrýva viaceré špeciálne riziká od ropných plošín až po nohy svetových futbalistov, tvorí viac než 50 poisťovacích spoločností.



Poisťovne čelili v minulých rokoch mnohým nepriaznivým faktorom, okrem čoraz častejších prírodných katastrof aj pandémii nového koronavírusu, vojnám a zrýchľujúcej sa inflácii. Spoločnosti sa tieto riziká snažili zmierniť čiastočne ústupom od príliš rizikového biznisu a čiastočne zvýšením cien.



Šéf Lloyd´s of London John Neal povedal, že výborné výsledky poistného trhu "odrážajú kombináciu disciplinovaného upisovania, inteligentného organického rastu a reálnej sily súvahy Lloyd´s of London".



Hrubé predpísané poistné dosiahlo za 1. polrok 30,6 miliardy libier. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená rast o 6,5 %.



(1 EUR = 0,84248 GBP)