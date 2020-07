Zisk poľského bankového sektora za prvých 5 mesiacov strmo klesol

Varšava 5. júla (TASR) - Poľský bankový sektor vykázal za päť mesiacov do konca mája 2020 čistý zisk 3,38 miliardy zlotých (756,37 milióna eur), čo predstavuje medziročný pokles o 42,2 %. Uviedla to koncom tohto týždňa vo svojej správe Národná banka Poľska (NBP).



V samotnom máji dosiahol bankový sektor čistý zisk 1 miliardu PLN, zatiaľ čo v apríli to bolo 896 miliónov PLN.



Prevádzkový zisk v tomto odvetví sa v období január-máj 2020 znížil medziročne o 2,9 % na 28,6 miliardy PLN. Režijné náklady dosiahli 15,5 miliardy PLN, čo bolo o 0,3 % menej ako v predchádzajúcom roku.



Odpisy z hodnoty majetku pritom medziročne vzrástli o 43,8 % na 5,14 miliardy PLN.



(1 EUR = 4,4687 PLN)