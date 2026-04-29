Zisk Porsche v prvom štvrťroku klesol na 391 miliónov eur
Predaj na začiatku roka tiež klesol.
Autor TASR
Stuttgart 29. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športových automobilov Porsche dosiahol v prvom štvrťroku tohto roka zisk po zdanení 391 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 24,6 %. Tržby v sledovanom období klesli o 5,2 % na 8,4 miliardy eur. Spoločnosť v stredu uviedla, že jej výsledky za prvý štvrťrok boli v súlade s očakávaniami a potvrdila svoj výhľad na celý rok 2026. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Predaj na začiatku roka tiež klesol. Porsche dodalo v prvom štvrťroku celosvetovo 60.991 vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 15 %. Dcérska spoločnosť skupiny Volkswagen (VW) uviedla, že k poklesu prispelo viacero faktorov vrátane postupného vyraďovania modelov Cayman a Boxster so spaľovacím motorom, ako aj ukončenie daňových stimulov pre elektrické a hybridné vozidlá v Spojených štátoch.
