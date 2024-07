Zisk Porsche za 1. polrok klesol o viac než pätinu

Berlín 24. júla (TASR) - Po prvých troch mesiacoch roka zaznamenala nemecká automobilka Porsche výrazný pokles prevádzkového zisku za celý 1. polrok. Dôvodom sú viaceré problémy, od komplikácií v dodávateľskom reťazci až po pokles predaja v Číne. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť v stredu uviedla, že jej prevádzkový zisk dosiahol za šesť mesiacov tohto roka 3,06 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 20,5 %. Nepriaznivé údaje oznámila automobilka už za prvé tri mesiace roka, keď jej prevádzkový zisk klesol o 30 %.



Tržby dosiahli za 1. polrok 19,46 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 4,8 %, výsledky však boli o niečo lepšie, než očakávali analytici.



Už v utorok (23. 7.) automobilka zredukovala odhad vývoja tržieb a prevádzkovej marže na celý tento rok, keď jej produkciu znížili problémy jedného z európskych dodávateľov hliníka. V dôsledku toho firma zredukovala prognózu objemu dodávok automobilov tento rok v rozmedzí od 10.000 do 17.400. Porsche teraz očakáva, že tento rok zaznamená tržby na úrovni 39 až 40 miliárd eur, zatiaľ čo pôvodne firma počítala s tržbami od 40 do 42 miliárd eur. Zároveň revidovala svoju prognózu prevádzkovej marže na 14 % až 15 % z predchádzajúcich 15 % až 17 %.