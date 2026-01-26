< sekcia Ekonomika
Zisk poskytovateľa služieb ropnému priemyslu Baker Hughes stúpol
Autor TASR
Houston 26. januára (TASR) - Americký koncern Baker Hughes, ktorý je jedným z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom a plynárenskom priemysle, vo štvrtom kvartáli dosiahol rast upraveného zisku o 11 %. Silný dopyt po jeho dodávkach technologického vybavenia a služieb plynárenskému sektoru totiž viac ako vykompenzoval oslabenie dodávok technologického vybavenia a služieb ropnému priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy portálu investing.com.
Upravený čistý zisk spoločnosti za tri mesiace do záveru decembra stúpol na 772 miliónov USD (652,2 milióna eur), čiže 78 centov na akciu, z úrovne 694 miliónov USD, čiže 70 centov na akciu, v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Tržby koncernu v segmente plynárenského priemyslu stúpli o 9 % na 3,8 miliardy USD. Tržby v oblasti ropného odvetvia sa však znížili o 8 % na 3,6 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1836 USD)
