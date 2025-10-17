< sekcia Ekonomika
Zisk poskytovateľa služieb v ropnom priemysle SLB v 3. kvartáli klesol
Na druhej strane, upravený zisk na akciu prekonal očakávania.
Autor TASR
Houston 17. októbra (TASR) - Americký koncern SLB, najväčší poskytovateľ služieb v ropnom a plynárenskom priemysle, oznámil za 3. štvrťrok výrazný pokles čistého zisku. Na druhej strane, upravený zisk na akciu prekonal očakávania. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk spoločnosti SLB, ktorá bola pôvodne známa ako Schlumberger, dosiahol v 3. štvrťroku tohto roka 739 miliónov USD (634,39 milióna eur), čo na akciu predstavuje 50 centov. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval čistý zisk spoločnosti 1,186 miliardy USD (83 centov/akcia).
Zisk po úprave o mimoriadne položky, ktorý analytici sledujú pozornejšie, dosiahol 1,027 miliardy USD. Na akciu to znamená 69 centov. V tomto prípade tak spoločnosť SLB prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 66 centov.
Za lepšími než predpokladanými výsledkami je najmä vyšší dopyt po zariadeniach a službách firmy v oblasti ťažby ropy v Severnej Amerike. Tržby SLB na tomto trhu vzrástli v 3. kvartáli z 1,69 miliardy USD pred rokom na 1,93 miliardy USD. Opäť prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami firmy v Severnej Amerike na úrovni 1,84 miliardy USD.
Celkové tržby spoločnosti pritom klesli o 2,5 % na 8,93 miliardy USD a v tomto prípade mierne zaostali za odhadmi analytikov. Tí predpokladali celkové tržby SLB na úrovni 8,97 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1649 USD)
