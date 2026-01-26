< sekcia Ekonomika
Zisk poskytovateľa služieb v ropnom sektore Baker Hughes klesol
Autor TASR
Houston 26. januára (TASR) - Americký koncern Baker Hughes, jeden z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom a plynárenskom sektore na svete, zaznamenal vo 4. kvartáli minulého roka výrazný pokles zisku, výsledky však prekonali očakávania trhov. Navyše, lepšie boli aj v prípade tržieb, ktoré zaznamenali mierny rast. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk spoločnosti, ktorá je spolu s firmami SLB a Halliburton kľúčovým hráčom v oblasti služieb v ropnom a plynárenskom sektore, dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 876 miliónov USD (746,04 milióna eur). Na porovnanie, pred rokom zaznamenala spoločnosť čistý zisk 1,18 miliardy USD.
Výsledky však ovplyvnili najmä jednorazové položky, na čo poukazujú údaje o upravenom zisku. Firma Baker Hughes uviedla, že zisk bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol na akciu 0,78 USD oproti 0,70 USD/akcia vo 4. štvrťroku 2024. Navyše, upravený zisk výrazne prekonal odhady ekonómov, korí počítali s tým, že klesne na 0,67 USD/akcia.
Rast zaznamenal aj upravený zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Dosiahol 1,34 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 2 %.
Pozitívne sa vyvíjali v poslednom štvrťroku minulého roka aj tržby Baker Hughes. Dosiahli 7,39 miliardy USD oproti 7,36 miliardy USD pred rokom. Aj keď rast bol iba mierny, výsledky boli lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom tržieb pod 7,1 miliardy USD.
Za celý rok 2025 predstavoval čistý zisk Baker Hughes 2,59 miliardy USD a upravený zisk EBITDA sa zvýšil o 5 % na rekordných 4,83 miliardy USD. Tržby dosiahli 27,7 miliardy USD, čo znamená približne rovnaký objem ako za rok 2024.
(1 EUR = 1,1742 USD)
