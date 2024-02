Zisk pred zdanením skupiny MOL vlani klesol o 36 % na 1,936 mld. USD

Bratislava 16. februára (TASR) - Zisk skupiny MOL pred zdanením dosiahol vlani 1,936 miliardy USD (1,802 miliardy eur), čo predstavuje pokles o 36 % v porovnaní s rokom 2022, v dôsledku zložitého makroekonomického prostredia, turbulencií v ropnom priemysle, hektickej daňovej politiky a vládnych opatrení. Informovala o tom spoločnosť.



Čistá EBITDA (čistý zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi) za celý rok 2023 dosiahla 3,1 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 34 % v porovnaní s rokom 2022, prevýšila však ročný výhľad vo výške 2,8 miliardy USD. Skupina MOL si stanovila výhľad zisku pred zdanením na rok 2024 na približne 1,6 miliardy USD a výhľad EBITDA na približne 3 miliardy USD.



"V dôsledku výnimočného a zložitého externého prostredia sa náš zisk pred zdanením v roku 2023 znížil. Nie je to žiadne prekvapenie, keďže šlo o rok plný napätia v geopolitike, ropnom priemysle aj makroekonomike, v ktorom na nás regulačné prostredie a daňová politika naďalej vyvíjali výrazný tlak. Napriek týmto výzvam máme za sebou silný rok a lepšie interné výsledky, než sme očakávali. Do nášho portfólia sme pridali odpadové hospodárstvo, čo posilnilo náš integrovaný podnikateľský model a vytvára dobrý základ a silný impulz na rast a rozvoj," uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.



Skupina MOL je medzinárodná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.



(1 EUR = 1,0743 USD)