Zisk predajcu obuvi Foot Locker sa v 1. kvartáli prepadol o vyše 70 %

New York 19. mája (TASR) - Americký predajca športovej obuvi a oblečenia Foot Locker zaznamenal za 1. štvrťrok tohto roka prepad zisku o vyše 70 %, keď tržby spoločnosti klesli o viac než desatinu. Výsledky firmy ovplyvnila kombinácia nižšieho záujmu zákazníkov a výrazných zliav. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk Foot Locker dosiahol v 1. štvrťroku 36 miliónov USD (33,29 milióna eur), čo na akciu predstavuje 38 centov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená zníženie o 73 %.



Výrazný pokles zaznamenala firma aj v prípade upraveného zisku, pričom zaostala za očakávaniami analytikov. Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 70 centov, zatiaľ čo pred rokom to bolo 1,60 USD. Firma tak nesplnila odhady analytikov, ktorí počítali s poklesom upraveného zisku na akciu na 81 centov.



Tržby dosiahli 1,93 miliardy USD. Medziročne to znamená pokles o 11,4 %. Bez započítania kurzových vplyvov sa tržby znížili o 10 % a porovnateľné tržby (z predaja v obchodoch otvorených viac než rok) zaznamenali pokles o 9,1 %. Aj v tomto prípade tak Foot Locker zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,99 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0813 USD)