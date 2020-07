Zisk privátnej banky Julius Baer Group v 1. polroku výrazne vzrástol

Zürich 20. júla (TASR) - Švajčiarska privátna banka Julius Baer Group zaznamenala v 1. polroku 2020 výrazný nárast čistého zisku, až o 43 %. Hodnota aktív v jej správe však klesla o takmer 6 % v dôsledku negatívneho vývoja na trhoch.



Skupina Julius Baer v pondelok oznámila, že jej čistý zisk za šesť mesiacov do konca júna 2020 vzrástol medziročne o 43 % na 491 miliónov švajčiarskych frankov (456,62 milióna eur).



Upravený čistý zisk, očistený od položiek súvisiacich s fúziami a akvizíciami, vzrástol o 34 % na 524 miliónov CHF.



Prevádzkový zisk sa v prvej polovici roka zvýšil o 9 % na 1,85 miliardy CHF. Čistý príjem z poplatkov a provízií stúpol o 8 % na 1,03 miliardy CHF, ale čistý úrokový výnos klesol o 19 % na 333 miliónov CHF.



Hodnota spravovaných aktív klesla od konca roku 2019 o 5,7 % na 401,8 miliardy CHF, a to v dôsledku silnejšieho švajčiarskeho franku a negatívneho vývoja na trhoch.



„Vzhľadom na to, že úplné ekonomické dôsledky ochorenia COVID-19 sú stále pred nami, sme presvedčení, že sme dobre pripravení na náročnú druhú polovicu roka,“ uviedol generálny riaditeľ Philipp Rickenbacher.



(1 EUR = 1,0753 CHF)