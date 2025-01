Zisk Procter & Gamble vzrástol v 2. kvartáli 2024/2025 o tretinu

Cincinnati 22. januára (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Procter & Gamble (P&G) oznámil za 2. štvrťrok súčasného obchodného roka rast zisku až o tretinu, pričom v prípade upraveného zisku výsledky prekonali odhady trhov. Spoločnosť podporil zvýšený dopyt zákazníkov po jej produktoch po tom, ako firma zvýšila výdavky na inovácie a ponúkla aj cenovo dostupnejšie výrobky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk P&G dosiahol za 2. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, 4,63 miliardy USD (4,47 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje rast o 33,4 %. Po úprave o jednorazové položky zaznamenala spoločnosť zisk na akciu na úrovni 1,88 USD a prekonala tak očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,86 USD/akcia.



Tržby dosiahli 21,88 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 2,1 %. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 21,54 miliardy USD.



Firma Procter & Gamble výrazne zvýšila investície do inovácie svojich výrobkov. Navyše, uviedla na trh cenovo dostupnejšie produkty, ako napríklad Tide Evo, s cieľom prilákať väčší počet zákazníkov s nižšími príjmami.



(1 EUR = 1,0357 USD)