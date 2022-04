Zisk Procter & Gamble za 3. kvartál prekonal odhady

Cincinnati 20. apríla (TASR) – Americká spoločnosť Procter & Gamble (P&G) v stredu oznámila za 3. štvrťrok svojho finančného roka 2021/2022 zisk aj tržby, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Prispelo k tomu zvýšenie cien jej produktov.



Aj vstupné ceny však rastú, čo vytvára tlak na výsledky spoločnosti, ktorá preto očakáva, že tempo rastu jej hlavného zisku na akciu za celý rok do konca júna 2022 bude na spodnej hranici očakávaného rozpätia.



Čistý zisk P&G sa za tri mesiace do konca marca 2022 zvýšil na 3,36 miliardy USD z 3,27 miliardy USD pred rokom. Upravený zisk na akciu vzrástol na 1,33 USD z minuloročných 1,26 USD/akcia. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, pritom očakávali zisk 1,29 USD na akciu.



Tržby spoločnosti stúpli o 7 % na 19,38 miliardy USD z vlaňajších 18,11 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 18,73 miliardy USD.



Vyššie náklady na komodity a prepravu zasiahli marže spoločnosti, ale vyššie ceny jej produktov a úspory to pomohli vykompenzovať. Hrubá marža pritom klesla o 4 percentuálne body, ale prevádzková marža sa v 3. štvrťroku znížila len o 0,1 percentuálneho bodu.



Za celý fiškálny rok zvýšil P&G svoju prognózu tempa rastu tržieb na 4 % až 5 % z predchádzajúcich 3 % až 4 %. Spoločnosť však zopakovala svoju prognózu základného zisku na akciu, pričom očakáva, že tempo jeho rastu bude bližšie k dolnej hranici predpokladaného rozpätia 3 % až 6 %.



(1 EUR = 1,0803 USD)