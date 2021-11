Zisk producenta diamantov Alrosa v 3. kvartáli prudko vzrástol

Moskva 12. novembra (TASR) - Ruský producent diamantov Alrosa zaznamenal v 3. kvartáli viac než strojnásobenie zisku. Ako spoločnosť informovala, pod prudký rast sa podpísal vysoký dopyt po diamantoch, keď objem predaja vzrástol medziročne o viac než 80 %.



Ako informovala agentúra Reuters, ruský štátny koncern, ktorý je najväčším producentom surových diamantov na svete, dosiahol v 3. štvrťroku čistý zisk 25 miliárd rubľov (306,63 milióna eur). To je viac než trojnásobok zisku spred roka.



Produkcia firmy sa postupne zvyšuje po tom, ako v minulom roku klesla o 22 % na 30 miliónov karátov. Predaj diamantov v roku 2020 ovplyvnila pandémia nového koronavírusu.



Po uvoľnení protipandemických opatrení sa však dopyt začal opäť zvyšovať. V 3. štvrťroku tohto roka zaznamenal medziročný percentuálny rast dopytu dvojciferné hodnoty, povedal finančný riaditeľ spoločnosti Alexej Filipovskij. Zároveň však dodal, že globálna produkcia diamantov tak skoro predpandemickú úroveň nedosiahne. Ešte niekoľko rokov zostane zhruba 20 % až 25 % pod úrovňou spred nástupu pandémie.



Čo sa týka objemu predaja diamantov Alrosy, za 3. kvartál dosiahol 9,2 milióna karátov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 83 %.



Vedenie firmy zároveň informovalo, že zlepšilo celoročnú prognózu v oblasti produkcie. Najnovšie odhad zvýšilo o 1 milión na 32,5 milióna karátov. Prognózu kapitálových výdavkov však spoločnosť ponechala nezmenenú, a to na úrovni 21 miliárd rubľov.



(1 EUR = 81,5313 RUB)