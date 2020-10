Analýza: Zisk projektových spoločností sa prepadol takmer o tretinu

Bratislava 13. októbra (TASR) – Koronakríza sa podpísala na zisku projektových spoločností, z ktorých 61 % tvrdí, že sa znížil o 29 %. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej generálneho partnera Považská cementáreň Ladce. Zhruba desatina firiem uviedla, že bola nútená prepúšťať. Väčšina firiem to zdôvodnila očakávaním nižšieho vyťaženia spoločnosti.



Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, polovica opýtaných projektových spoločností sa stretla so zrušením alebo odložením zákazky. "V priemere bolo zrušených 27 % všetkých zákaziek projektových spoločností, odložených potom bolo v priemere 34 % zo všetkých zákaziek spoločností," vyčíslili v prieskume. Štvrtina firiem nepocítila žiadne dosahy koronakrízy. Zhruba pätina sa stretla s inými dosahmi, ako napríklad pomalá činnosť stavebných úradov, či platobná neschopnosť objednávateľov.



Riaditeľ organizačnej zložky Slovensko v spoločnosti HBH Projekt Viliam Piták si myslí, že kríza sa prekonať dá, ak je spoločnosť finančne stabilná, prejaví sa však aj tak. "Napriek nášmu vynaloženému úsiliu sme nie vždy boli schopní splniť dohodnutý termín, keďže veľa inštitúcií fungovalo iba v obmedzenom režime. To spôsobilo odsun dohodnutých termínov, a tým, samozrejme, nepravidelný cash flow. Vďaka našej dobrej ekonomickej situácii sme sa s tým však doposiaľ vedeli vysporiadať, aj keď si samozrejme časť problémov 'tlačíme pred sebou'," poznamenal.



Čo sa týka prepúšťania, z analýzy vyplynulo, že projektové firmy najčastejšie prepúšťali externých pracovníkov (uviedlo to 36 % firiem) a robotníkov (27 %). "Pätina tiež prepúšťala nižší, stredný a vyšší manažment – všetko zhodne 18 %," spresnila spoločnosť. Po očakávaní nižšieho vyťaženia firmy bol druhým najčastejším dôvodom finančná situácia firmy (64 %). Jedna desatina opýtaných firiem prepúšťala z iných dôvodov, napríklad firma De Bondt prepúšťala pre menší prísun nových zákaziek.