Zisk Pumy vo 4. štvrťroku klesol

Herzogenaurach 1. marca (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Puma v stredu oznámil pokles zisku za 4. štvrťrok 2022. Prispeli k tomu vyššie náklady na dopravu a suroviny aj devízové kurzy. Puma zároveň predpovedá, že tieto faktory ovplyvnia jej ziskovosť aj v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Čistý zisk Pumy za tri mesiace do konca decembra 2022 klesol o 82 % na 1,4 milióna eur zo 7,9 milióna eur v predchádzajúcom roku. Zisk na akciu dosiahol 1 cent, zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2021 to bolo 5 centov na akciu.



Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa znížil o 37,6 % na 40,5 milióna eur z minuloročných 65 miliónov eur a marža EBIT klesla na 1,8 % z 3,7 % rok predtým.



Za celý rok 2022 vykázala Puma EBIT 641 miliónov eur.



Tržby vzrástli o 24,3 % na 2,20 miliardy eur z 1,77 miliardy eur. A tržby očistené od kurzových vplyvov sa zvýšili o 21,1 %.



Predstavenstvo navrhne valnému zhromaždeniu 24. mája rozdeliť dividendu vo výške 82 centov na akciu za finančný rok 2022.



Pri pohľade do budúcnosti, na finančný rok 2023, spoločnosť vzhľadom na silnú dynamiku očakáva rast tržieb o vysoké jednociferné percento a EBIT v rozmedzí od 590 miliónov eur do 670 miliónov eur.