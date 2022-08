Zisk rafinérskeho koncernu Marathon Petroleum prekonal očakávania

Findlay 2. augusta (TASR) - Americký rafinérsky koncern Marathon Petroleum oznámil za 2. kvartál pokles čistého zisku, upravený zisk však dosiahol najvyššiu hodnotu za minimálne päť rokov a vysoko prekonal očakávania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čistý zisk Marathon Petroleum dosiahol 5,87 miliardy USD (5,74 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom to bolo 8,51 miliardy USD. Analytikmi pozornejšie sledovaný zisk upravený o jednorazové položky však dosiahol 5,69 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 10,61 USD. Je to najvyšší upravený zisk minimálne od roku 2017, k čomu prispel rast cien pohonných látok. Navyše, firma vysoko prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s týmto ziskom na úrovni 8,04 USD na akciu.



Tržby zaznamenala spoločnosť na úrovni 54,24 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 81,8 %.



(1 EUR = 1,0224 USD)