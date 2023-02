Zisk Repsolu v roku 2022 prudko vzrástol,podporili ho vysoké ceny ropy

Madrid 16. februára (TASR) - Španielsky energetický gigant Repsol vo štvrtok oznámil strmý nárast zisku za rok 2022 vďaka vyšším cenám ropy. To mu umožnilo zvýšiť investície najmä do ekologickejších zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čistý zisk španielskej spoločnosti vlani vzrástol na 4,25 miliardy eur z 2,5 miliardy v roku 2021. A to aj napriek tomu, že minulý rok "bol poznačený neistotou a výkyvmi na trhu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu".



Repsol informoval, že ceny plynu a ropy v prvej polovici roku 2022 prudko stúpli v dôsledku sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko pre vojnu na Ukrajinu. To zvýšilo zisk španielskeho koncernu.



Ropné a plynárenské spoločnosti na celom svete, vrátane Shell či Chevron, oznámili veľké zisky vďaka prudkému nárastu cien energií v minulom roku v dôsledku vojny.



Počas leta vyskočili ceny plynu v Európe 15-násobne a dosiahli 350 eur za megawatthodinu, odvtedy však strmo klesli.



Prudké zdraženie energií prinieslo veľké zisky ich producentom bez toho, aby museli investovať do rozšírenia výroby alebo znižovať náklady.



Repsol vďaka veľkým ziskom zvýšil investície v roku 2022 o 40 % na 4,18 miliardy eur, najmä v Španielsku a USA. Väčšina investícií smerovala do nízkouhlíkových technológií potrebných na zníženie emisií.



Spoločnosť uviedla, že v roku 2023 plánuje investície vo výške viac ako 5 miliárd eur. A plánuje tiež zvýšenie hotovostnej dividendy o 11 % na 70 centov na akciu, ako aj odkúpenie ďalších 35 miliónov akcií.



Zatiaľ čo ropné a plynárenské firmy generujú obrovské zisky, domácnosti zápasia s vysokými účtami za energie, čo spôsobuje ťažkosti politikom, ktorí sú pri moci.



Španielska ľavicová vláda uvalila daň na neočakávané zisky energetických spoločností v rokoch 2023 a 2024, aby získala prostriedky na opatrenia na zmiernenie vplyvu vysokých nákladov na energie a inflácie, najmä pre domácnosti s nízkymi príjmami.



Spoločnosť Repsol uviedla, že minulý rok vyčlenila viac ako 500 miliónov eur na poskytnutie zliav na palivá na čerpacích staniciach v Španielsku.