Zisk reťazca Home Depot klesol, firma zhoršila celoročný odhad
Autor TASR
Atlanta 18. novembra (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Home Depot zaznamenal v 3. kvartáli pokles zisku, pričom v prípade upraveného zisku spoločnosť zaostala za očakávaniami. Zároveň zhoršila prognózu celoročného upraveného zisku, keďže dopyt po výrobkoch určených na renováciu domov klesá. Informovali o tom portál RTTNews a portál spravodajskej televízie CNBC.
Najväčší reťazec s výrobkami na renováciu domu na svete uviedol, že jeho čistý zisk dosiahol v 3. kvartáli 3,60 miliardy USD (3,11 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 3,62 USD. V rovnakom období minulého roka firma vykázala zisk na úrovni 3,65 miliardy USD (3,67 USD/akcia).
Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk Home Depot na akciu 3,74 USD. Spoločnosť tak zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s upraveným ziskom na úrovni 3,83 USD za akciu.
Zároveň zhoršila prognózu vývoja upraveného zisku za celý rok 2025. Dôvodom sú slabšie celkové výdavky spotrebiteľov, ako aj nižšia búrková aktivita než zvyčajne. Práve sezóna búrok zvyšuje dopyt po materiáloch na opravu domov a spoločnosť pôvodne počítala s tým, že búrkové obdobie podporí nákupy jej výrobkov v 2. a 3. kvartáli.
Home Depot teraz očakáva, že za celý rok klesne upravený zisk na akciu oproti roku 2024 o 5 %. Aj pôvodná prognóza uvádzala pokles, avšak iba o 2 %.
(1 EUR = 1,1593 USD)
