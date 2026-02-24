< sekcia Ekonomika
Zisk reťazca Home Depot vo štvrtom kvartáli medziročne klesol
Autor TASR
New York 24. februára (TASR) - Americká firma Home Depot, ktorá je predajcom technického vybavenia domácností a materiálov na stavebné úpravy, vo štvrtom kvartáli dosiahla rast tržieb v obchodoch otvorených najmenej rok. Celkové tržby a zisk reťazca však medziročne klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čistý zisk firmy v záverečnom štvrťroku vlaňajška sa oslabil o 14,2 % na 2,57 miliardy USD (2,18 miliardy eur), čiže 2,58 USD na akciu, z úrovne 3 miliardy USD, čiže 3,02 USD na akciu, v rovnakom období predošlého roka. Tržby klesli o 3,8 % na 38,20 miliardy USD zo sumy 39,70 miliardy USD v rovnakom kvartáli 2024. Globálne tržby reťazca v obchodoch otvorených najmenej rok sa však zvýšili o 0,4 % a na americkom trhu stúpli o 0,3 %.
Generálny riaditeľ firmy Ted Decker uviedol, že výsledky boli do značnej miery v súlade s očakávaniami vzhľadom na neistotu spotrebiteľov. „Základný dopyt bol počas celého roka relatívne stabilný,“ dodal.
Spoločnosť potvrdila svoj výhľad pre rok 2026. Reťazec Home Depot očakáva, že jeho celkové tržby stúpnu o 2,5 až 4,5 % a tržby v predajniach otvorených najmenej rok budú na úrovni roka 2025 alebo sa zvýšia až o 2 %.
(1 EUR = 1,1777 USD)
