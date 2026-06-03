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Zisk reťazca Inditex v jeho prvom kvartáli stúpol o 5,4 %
Hospodárske výsledky firmy sa zlepšili napriek tomu, že čelí neistote v súvislosti s obchodnou politikou USA.
Autor TASR
Madrid 3. júna (TASR) - Španielsky odevný reťazec Inditex za tri mesiace do záveru apríla, čiže za svoj prvý účtovný kvartál, vykázal zisk v sume 1,38 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol rast o 5,4 %. Tržby spoločnosti vzrástli o 5,8 % na úroveň 8,75 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hospodárske výsledky firmy sa zlepšili napriek tomu, že čelí neistote v súvislosti s obchodnou politikou USA. Pokiaľ ide o konflikt na Blízkom východe, Inditex ešte v marci uviedol, že vplyv vojny na jeho činnosť je obmedzený napriek dočasnému zatvoreniu predajní v regióne.
Spoločnosť Inditex, ktorá je majiteľom značiek Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear či Bershka, uviedla, že tento rok plánuje investovať približne 2,3 miliardy eur. Tieto investície majú smerovať aj do projektov zameraných na rozšírenie využívania umelej inteligencie vo všetkých prevádzkach firmy. Spoločnosť zamestnáva viac ako 160.000 ľudí a prevádzkuje viac ako 5400 predajní po celom svete.
Hospodárske výsledky firmy sa zlepšili napriek tomu, že čelí neistote v súvislosti s obchodnou politikou USA. Pokiaľ ide o konflikt na Blízkom východe, Inditex ešte v marci uviedol, že vplyv vojny na jeho činnosť je obmedzený napriek dočasnému zatvoreniu predajní v regióne.
Spoločnosť Inditex, ktorá je majiteľom značiek Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear či Bershka, uviedla, že tento rok plánuje investovať približne 2,3 miliardy eur. Tieto investície majú smerovať aj do projektov zameraných na rozšírenie využívania umelej inteligencie vo všetkých prevádzkach firmy. Spoločnosť zamestnáva viac ako 160.000 ľudí a prevádzkuje viac ako 5400 predajní po celom svete.