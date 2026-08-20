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Zisk reťazca Walmart za máj až júl napriek poklesu prekonal očakávania
Upravený zisk firmy za máj až júl na akciu bol v sume 81 centov a pohodlne prekonal odhad analytikov, že bude na úrovni 74 centov.
Autor TASR
New York 20. augusta (TASR) - Čistý zisk amerického maloobchodného reťazca Walmart v jeho účtovnom druhom kvartáli medziročne klesol o 9,4 % na 6,37 miliardy USD (5,49 miliardy eur), napriek tomu však prekonal očakávania analytikov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
Upravený zisk firmy za máj až júl na akciu bol v sume 81 centov a pohodlne prekonal odhad analytikov, že bude na úrovni 74 centov.
Tržby reťazca na porovnateľnom základe na americkom trhu stúpli len o 2,6 % po tom, ako sa v prvom štvrťroku zvýšili o 4,1 %. Celkové tržby medziročne vzrástli o 5,9 % na 187,9 miliardy USD.
Výsledky Walmartu vylepšila refundácia ciel, ale reťazec uviedol, že vrátené clá čiastočne použil na zníženie cien. Spoločnosť zároveň konštatovala, že negatívny vplyv na jej tržby v USA mal cenový strop na desať najpredávanejších farmaceutických produktov, ktorý začal platiť 1. januára.
Rovnako ako v predošlých štvrťrokoch podľa Walmartu jeho výsledky v USA podporil rast trhového podielu. Silnejšie pritom rástli tržby za potraviny ako tržby za predaj zdravotných a wellness produktov alebo za zmiešaný tovar, ktorý zahŕňa aj odevy.
(1 EUR = 1,1605 USD)
Upravený zisk firmy za máj až júl na akciu bol v sume 81 centov a pohodlne prekonal odhad analytikov, že bude na úrovni 74 centov.
Tržby reťazca na porovnateľnom základe na americkom trhu stúpli len o 2,6 % po tom, ako sa v prvom štvrťroku zvýšili o 4,1 %. Celkové tržby medziročne vzrástli o 5,9 % na 187,9 miliardy USD.
Výsledky Walmartu vylepšila refundácia ciel, ale reťazec uviedol, že vrátené clá čiastočne použil na zníženie cien. Spoločnosť zároveň konštatovala, že negatívny vplyv na jej tržby v USA mal cenový strop na desať najpredávanejších farmaceutických produktov, ktorý začal platiť 1. januára.
Rovnako ako v predošlých štvrťrokoch podľa Walmartu jeho výsledky v USA podporil rast trhového podielu. Silnejšie pritom rástli tržby za potraviny ako tržby za predaj zdravotných a wellness produktov alebo za zmiešaný tovar, ktorý zahŕňa aj odevy.
(1 EUR = 1,1605 USD)