Zisk Rio Tinto minulý rok klesol

Londýn 21. februára (TASR) - Britsko-austrálsky ťažobný koncern Rio Tinto zaznamenal v minulom roku 2023 pokles zisku pre slabší dopyt a nižšie ceny železnej rudy. Napriek tomu jeho výsledky prekonali očakávania vďaka väčšej produkcii. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Základný zisk Rio Tinto, ktorý nezahŕňa špeciálne položky, klesol vlani o 12 % na 11,8 miliardy USD (10,26 miliardy eur) z 13,4 miliardy USD rok predtým. To je mierne nad odhadmi Bloombergu vo výške 11,66 miliardy USD.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil o 9 % na 23,89 miliardy USD z 26,27 miliardy USD v roku 2022.



Konsolidované tržby klesli o 3 % na 54,04 miliardy USD z 55,55 miliardy USD.



Celková produkcia v roku 2023 vzrástla o viac ako 3 %. Ročné dodávky železnej rudy spoločnosti Rio Tinto sa zvýšili o 2 % na 331,8 metrických ton, čo do istej miery pomohlo kompenzovať nižšie predajné ceny. Firma však zaznamenala vyššie náklady v dôsledku zvýšenej produkcie, pričom jej celkové marže klesli.



Spoločnosť oznámila celoročnú riadnu dividendu vo výške 435 amerických centov na akciu, čo predstavuje pokles o 12 % zo 492 amerických centov v predchádzajúcom roku.



Pri pohľade do budúcnosti na rok 2024 spoločnosť predpokladá dodávky železnej rudy v objeme 323 až 338 miliónov ton.



(1 EUR = 1,0802 USD)