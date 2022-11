Zisk ropného koncernu BP sa v 3. štvrťroku viac ako zdvojnásobil

Londýn 1. novembra (TASR) - Britský ropný koncern BP v utorok oznámil, že jeho zisk sa v 3. štvrťroku 2022 viac ako zdvojnásobil. Dôvodom bol strmý nárast cien komodít po invázii Ruska na Ukrajinu. Plánuje tiež spätné odkupy akcií za 2,5 miliardy USD po návrhoch na zvýšenie daní v energetickom sektore. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Základný zisk BP bez započítania zmien hodnoty zásob za tri mesiace do konca septembra 2022 stúpol na 8,15 miliardy USD (8,22 miliardy eur) z 3,32 miliardy USD pred rokom. Tento výsledok prekonal odhady trhu, ktorý očakával zisk vo výške 6,1 miliardy USD.



Po prepočítaní na akciu vzrástol základný zisk na 2,59 USD z 0,99 USD/akcia v minulom roku, zatiaľ čo ekonómovia počítali so ziskom 1,94 USD na akciu.



Tržby a ostatné prevádzkové výnosy vzrástli na 55,01 miliardy USD z minuloročných 36,17 miliardy USD. Analytici očakávali za 3. štvrťrok tržby 58,63 miliardy USD.



Veľké zisky ropných gigantov po prudkom náraste cien plynu a ropy viedli k výzvam, aby vláda Spojeného kráľovstva zaviedla mimoriadnu daň z neočakávaných príjmov v tomto sektore. A pomohla tak domácnostiam zmierniť krízu životných nákladov. Tú spôsobili do značnej miery vysoké účty za elektrinu a plyn.



Aj americký prezident Joe Biden pohrozil ropným firmám vyššími daňami, ak nezvýšia produkciu a nepomôžu tak stlačiť ceny palív na čerpacích staniciach.



BP odhaduje, že tento rok zaplatí v Británii na daniach približne 2,5 miliardy USD, vrátane 800 miliónov USD z neočakávaných príjmov.



Koncern oznámil tiež odkúpenie ďalších akcií v hodnote 2,5 miliardy USD po spätnom odkúpení akcií v tomto roku za 7,6 miliardy USD. BP sa zaviazal použiť 60 % svojho prebytočného peňažného toku na výnosy akcionárov.



"Výsledky za uplynulý štvrťrok odrážajú našu pokračujúcu výkonnosť pri transformácii," povedal generálny riaditeľ Bernard Looney. Pripomenul, že koncern sa zameriava na pomoc pri prechode na bezpečnú a dostupnú energiu s menšími emisiami uhlíka.



"Poskytujeme ropu a plyn, ktoré dnes svet potrebuje a zároveň investujeme do urýchlenia energetického prechodu," povedal.



BP sa začiatkom tohto mesiaca dohodol na kúpe amerického výrobcu obnoviteľného plynu Archaea za 4,1 miliardy USD, ktorý mu má pomôcť dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka do roku 2050.



"Naša dohoda s Archaea Energy je najnovším krokom v strategickej transformácii BP," dodal Looney.



Hospodársky výsledok skupiny však v 3. štvrťroku zasiahli aj veľké účtovné poplatky. S tým spojené čisté straty dosiahli 2,16 miliardy USD, čo je pokles z 2,54 miliardy USD v rovnakom období vlani.



(1 EUR = 0,9914 USD)