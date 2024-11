Zisk ropného koncernu ExxonMobil v 3. kvartáli mierne klesol

New York 1. novembra (TASR) - Americký ropný koncern ExxonMobil oznámil za 3. štvrťrok pokles tržieb aj zisku. Výsledky ovplyvnila najmä rafinérska divízia. Informovala o tom agentúra AFP.



Najväčší ropný koncern v Spojených štátoch v piatok uviedol, že za 3. štvrťrok dosiahol čistý zisk 8,6 miliardy USD (7,9 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 5,1 %.



Klesli aj tržby, avšak o menej než 1 %. Za tri mesiace do konca septembra dosiahli 90 miliárd USD.



Pod pokles tržieb aj zisku sa podpísala rafinérska divízia a pokles výroby ropných produktov. Naopak, produkcia ropy sa po akvizícii spoločnosti Pioneer Natural Resources zvýšila, pričom ťažba ropy, ako aj plynu v Guyane dosiahla rekord a dobré výsledky vykázala firma aj v Permskej panve na rozhraní Texasu a Nového Mexika. Navyše vzrástla aj produkcia chemických produktov.



(1 EUR = 1,0882 USD)