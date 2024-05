Zisk ropného koncernu Petrobras klesol o viac než tretinu

Brazília 14. mája (TASR) - Brazílsky štátny ropný koncern Petrobras oznámil za 1. štvrťrok tohto roka medziročný pokles zisku o viac než tretinu a výrazné zníženie zisku zaznamenal aj v medzikvartálnom porovnaní. Vývoj zisku ovplyvnil pokles objemu predaja, ďalej cien, ako aj oslabenie kurzu meny. Informovali o tom agentúra Reuters a portál Rio Times.



Čistý zisk Petrobrasu dosiahol v 1. štvrťroku 23,7 miliardy realov (4,27 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 37,9 % a v medzikvartálnom o 23,7 %. Spoločnosť uviedla, že za poklesom zisku je okrem poklesu objemu predaja a cien čiastočne aj devalvácia kurzu realu. Na druhej strane, nižšie prevádzkové náklady, ako aj nižšia daň z príjmu vplyv týchto faktorov čiastočne korigovali.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 60,04 miliardy realov. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 17,2 %, pričom spoločnosť v tomto ukazovateli zaostala za očakávaniami analytikov. Tí počítali s EBITDA na úrovni 67,92 miliardy realov.



Tržby vykázala firma na úrovni 117,72 miliardy realov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 15,4 %. Ako uviedla agentúra Reuters, objem predaja ropy, plynu a derivátov Petrobrasu dosiahol v 1. kvartáli 2,92 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 to predstavuje pokles o 4,6 %.



(1 EUR = 5,5486 BRL)