Zisk ropného koncernu Shell klesol o viac než štvrtinu

Londýn 2. mája (TASR) - Britský ropný a plynárenský koncern Shell oznámil pokles zisku za prvý kvartál o viac než štvrtinu, napriek tomu prekonal očakávania trhov. Zároveň potvrdil pokračovanie vo svojom programe spätného odkúpenia akcií. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Upravený zisk spoločnosti dosiahol v 1. kvartáli 5,58 miliardy USD (4,91 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 28 %. Analytici však počítali s poklesom až na 4,96 miliardy USD.



Pokles zaznamenal aj upravený zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA). Za 1. štvrťrok tohto roka dosiahol 15,25 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom spoločnosť vykázala tento zisk na úrovni 18,71 miliardy USD. Tržby klesli zo 72,48 miliardy USD na 69,23 miliardy USD.



Shell okrem toho potvrdil, že bude pokračovať v programe spätného odkúpenia akcií, pričom v nasledujúcich troch mesiacoch plánuje odkúpiť akcie za 3,5 miliardy USD. Bude to už 14. kvartál po sebe, čo spoločnosť realizuje program spätného odkúpenia akcií v objeme minimálne tri miliardy USD.



Vedenie Shellu zároveň potvrdilo znížený objem investícií na tento rok. To znamená, že v tomto roku plánuje investovať od 20 miliárd do 22 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1373 USD)