Zisk ropnej firmy BP sa vlani prepadol pre pokles cien ropy a odpisy
Ceny energií sú pod tlakom obáv, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedzia hospodársky rast.
Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Zisk britského ropného gigantu BP vlani klesol o 86 % v dôsledku nižších cien ropy a odpisov v segmente zelených energií. Spoločnosť v utorok uviedla, že jej zisk po zdanení sa znížil na 55 miliónov USD (46,27 milióna eur) z úrovne 381 miliónov USD v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Firma BP konštatovala, že jej vlaňajšie výsledky poškodili odpisy v sume približne 4 miliardy USD. Základný zisk spoločnosti, ktorý vylučuje niektoré pohyby cien energií a jednorazové položky, v minulom roku klesol o 16 % na 7,5 miliardy USD.
Ceny energií sú pod tlakom obáv, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedzia hospodársky rast. Nadol ich tlačí aj vyššia produkcia členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a s ňou spolupracujúcich ropných štátov. V ostatnom období ceny ropy nahor zdvihli Trumpove vojenské hrozby voči Iránu, ale tento vplyv ustúpil po zmiernení napätia medzi Washingtonom a Teheránom.
Funkciu generálnej riaditeľky BP má v apríli prevziať Meg O'Neillová a stať sa prvou ženou na čele tohto ropného gigantu. Američanka O'Neillová 23 rokov pracovala v spoločnosti ExxonMobil.
(1 EUR = 1,1886 USD)
