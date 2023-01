Zisk firmy Exxon Mobil vzrástol vlani na rekordných takmer 60 mld. USD

Houston 31. januára (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil oznámil za minulý rok upravený zisk takmer 60 miliárd USD. Firma tak zaznamenala rekord nielen z pohľadu vlastných doterajších výsledkov, ale aj v rámci výsledkov celkového západného ropného priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť v utorok oznámila, že za minulý rok dosiahla upravený zisk na rekordnej úrovni 59 miliárd USD (54,11 miliardy eur). Predchádzajúci rekord zaznamenal Exxon Mobil v roku 2008, a to 45,2 miliardy USD. Firme okrem cien ropy v minulom roku pomohla aj vyššia produkcia, ako aj výrazné znižovanie nákladov.



Za 4. kvartál 2022 zaznamenal Exxon Mobil upravený zisk viac než 14 miliárd USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje rast zhruba o 60 %. V medzikvartálnom porovnaní to je však pokles o 25 %, keď ceny oproti 3. štvrťroku klesli, a navyše pre nepriaznivé počasie musela firma v niektorých oblastiach obmedziť produkciu.



Na akciu dosiahol upravený zisk Exxon Mobil 3,40 USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré predpokladali 3,29 USD/akcia.



Čistý zisk za 4. štvrťrok predstavoval 12,75 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa tak zvýšil o takmer 44 %.



Tržby spoločnosti dosiahli za 4. kvartál 95,43 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 to znamená zvýšenie o 12,3 %.



(1 EUR = 1,0903 USD)