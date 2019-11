Zisk ruského Gazpromu sa v 3. kvartáli prepadol takmer o polovicu

Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom vykázal za 3. štvrťrok prepad zisku takmer o polovicu. Pod nepriaznivý výsledok sa podpísali pokles exportu a zároveň nižšie ceny plynu na kľúčovom európskom trhu.



Spoločnosť v piatok uviedla, že za 3. kvartál dosiahla čistý zisk 211,79 miliardy rubľov (3 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 45,2 %. Tržby klesli z približne 1,9 bilióna rubľov v 3. štvrťroku minulého roka na 1,62 bilióna rubľov.



Hrubé príjmy z dodávok plynu do Európy a na ďalšie trhy mimo Ruska a ostatných krajín bývalého Sovietskeho zväzu dosiahli 587 miliárd rubľov. Oproti 3. štvrťroku 2018 to znamená pokles o 37 %. Priemerná cena plynu totiž klesla na 169,8 USD (154,29 eura) za 1000 kubických metrov (m3) z 250,8 USD/1000 m3 v 3. kvartáli minulého roka. Navyše klesol aj objem vývozu.



Na spomínané trhy vyviezol Gazprom v 3. štvrťroku celkovo 53,5 miliardy m3. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval vývoz 56,9 miliardy m3.



Za deväť mesiacov však zisk Gazpromu mierne vzrástol. Dosiahol 1,05 bilióna rubľov, čo medziročne predstavuje rast o 3,05 %. Naopak, tržby o 3,4 % klesli a dosiahli 5,7 bilióna rubľov.