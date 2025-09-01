< sekcia Ekonomika
Zisk ruského Gazpromu klesol, ovplyvnili ho ceny ropy a kurz rubľa
Autor TASR
Moskva 1. septembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom zaznamenal za 1. polrok tohto roka mierny pokles zisku. Výsledky firmy ovplyvnili ceny ropy a vývoj kurzu rubľa. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť uviedla, že jej zisk za prvých šesť mesiacov roka dosiahol 983,1 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 12,2 miliardy USD (10,46 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o takmer 6 %. Mierny pokles zaznamenali aj tržby, ktoré dosiahli 4,99 bilióna rubľov.
Výsledky spoločnosti ovplyvnili klesajúce ceny ropy na svetových trhoch. Okrem toho sa na výsledkoch nepriaznivo odrazilo posilnenie kurzu ruskej meny.
V roku 2023 Gazprom vykázal stratu v prepočte okolo 7 miliárd USD. Bola to prvá strata plynárenského koncernu od roku 1999, za čím bol prepad vývozu ruského plynu na európske trhy. V ďalšom roku sa však spoločnosť vrátila k zisku.
Ruský plyn sa na celkovom dovoze plynu do Európy podieľa momentálne zhruba 18 %. Na porovnanie, v roku 2021 tvoril z celkového objemu dovozu 45 %. Ešte nižšie percento predstavuje dovoz ropy. Zatiaľ čo v roku 2021 dovážala Európa 30 % ropy z Ruska, teraz sú to iba 3 %. Európska únia plánuje ukončiť dovoz energií z Ruska do konca roka 2027.
