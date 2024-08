Zisk ruského Gazpromu vzrástol v 1. polroku na viac než trojnásobok

Moskva 30. augusta (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom zaznamenal za 1. polrok tohto roka rast čistého zisku na viac než trojnásobok. Podpísal sa pod to zvýšený export plynu a redukcia nákladov. Údaje spoločnosti zverejnila agentúra Reuters.



Gazprom uviedol, že za prvých šesť mesiacov roka dosiahol čistý zisk nad 1 bilión rubľov, čo v prepočte predstavuje 10,9 miliardy USD (9,83 miliardy eur). Prispel k tomu aj vývoj v 2. štvrťroku, v ktorom firma vykázala čistý zisk 389,7 miliardy rubľov. Na porovnanie, v 2. kvartáli minulého roka zaznamenala stratu 18,6 miliardy rubľov.



Za rok 2023 oznámila plynárenská spoločnosť stratu 629 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje približne 6,5 miliardy eur. Rok predtým vykázala firma čistý zisk 1,2 bilióna rubľov. Dôvodom prepadu do celoročnej straty bol výrazný pokles predaja zemného plynu do Európy, ktorá bola pôvodne pre Gazprom kľúčovým trhom.



V 1. polroku tohto roka sa však situácia zlepšila, keď Gazprom zrýchlil diverzifikáciu svojho exportu smerom od západných krajín na iné trhy a zvýšil jeho objem. Týka sa to najmä Číny. Šéf Gazpromu Alexej Miller uviedol, že za osem mesiacov tohto roka zvýšila spoločnosť vývoz plynu do Číny medziročne o 37 %. Okrem toho výsledky podporil aj obchod s ropou a zvýšenie podielu Gazpromu v ropnom a plynárenskom projekte Sachalin Energy.



Ako povedal zástupca generálneho riaditeľa Famil Sadygov, jadrový zisk Gazpromu dosiahol za január až koniec júna 1,459 bilióna rubľov. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 19 %. Upravený čistý zisk, ktorý je základom pre platbu dividend, dosiahol za šesť mesiacov roka 779 miliárd rubľov.



(1 EUR = 1,1088 USD)