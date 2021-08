Zisk koncernu Gazprom vzrástol v 2. kvartáli viac než trojnásobne

Moskva 30. augusta (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom oznámil za 2. štvrťrok vysoký rast zisku. Prispeli k tomu najmä rekordné ceny plynu v Európe.



Spoločnosť v pondelok informovala, že za 2. štvrťrok zaznamenala čistý zisk na úrovni 521,2 miliardy rubľov (6,01 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená viac než trojnásobné zvýšenie zisku.



Príjmy spoločnosti podporili v 2. štvrťroku rekordne vysoké ceny zemného plynu v Európe, navyše predaj plynu do Európy od začiatku roka rástol. Čo sa však týka 3. štvrťroka, Gazprom počíta s poklesom produkcie, čo je dôsledok rozsiahleho požiaru, ktorý zachvátil na začiatku augusta jeden z jeho závodov na západe Sibíri. V dôsledku požiaru Gazprom musel obmedziť dodávky plynu do Európy.



Tržby Gazpromu za 2. štvrťrok dosiahli 2,07 bilióna rubľov. V rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala spoločnosť tržby na úrovni 1,16 bilióna rubľov. Plynárenský koncern zároveň informoval, že investície by v tomto roku mali dosiahnuť 1,8 bilióna rubľov.



V utorok (31. 8.) chce Gazprom informovať investorov o vývoji situácie v súvislosti s požiarom, ako aj o najnovšom pokroku okolo politicky citlivého projektu plynovodu Severný prúd 2. Plynovod, ktorý bude transportovať zemný plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora, plánuje Gazprom sprevádzkovať v tomto roku.



(1 EUR = 86,7119 RUB)