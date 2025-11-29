< sekcia Ekonomika
Zisk ruského koncernu Rosnefť klesol za tri kvartály o dve tretiny
Autor TASR
Moskva 29. novembra (TASR) - Rosnefť, najväčšia ruská ropná spoločnosť, oznámila za deväť mesiacov tohto roka pokles zisku o viac než dve tretiny a tržieb o takmer pätinu. Podľa spoločnosti je za tým viacero faktorov, medzi nimi vysoké úrokové sadzby, nižšia cena ropy a posilnenie rubľa. Informovali o tom agentúry Reuters a TASS.
Rosnefť koncom týždňa uviedol, že čistý zisk za obdobie od januára do konca septembra dosiahol 277 miliárd rubľov, čo predstavuje 3,57 miliardy USD (3,09 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 70,1 %.
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vykázal Rosnefť na úrovni 1,64 bilióna rubľov. Oproti prvým deviatim mesiacom minulého roka sa tak znížil o 29,3 %.
Tržby dosiahli 6,29 bilióna rubľov a oproti deviatim mesiacom roka 2024 klesli o 17,8 %. Okrem nižších cien ropy a silnejšieho rubľa výsledky podľa firmy ovplyvňujú aj zvýšené náklady na bezpečnostné opatrenia. Spoločnosť, ktorej zariadenia čelia častým útokom ukrajinských dronov, však podrobnosti o bezpečnostných opatreniach nezverejnila.
(1 EUR = 1,1566 USD)
