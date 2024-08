Zisk ruského konglomerátu Nornickel klesol v 1. polroku o asi tretinu

Moskva 26. augusta (TASR) - Ruský priemyselný konglomerát Nornickel vykázal za 1. polrok tohto roka pokles zisku o takmer tretinu. Výsledky spoločnosti ovplyvnili nízke ceny, ako aj logistické problémy a komplikácie spojené s cezhraničnými platbami. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Pokles cien paládia a niklu, logistické problémy v Červenom mori a väčšie komplikácie pri cezhraničných platbách mali výrazne negatívny vplyv na naše tržby, ziskovosť a voľné peňažné toky," povedal šéf spoločnosti Nornickel Vladimir Potanin.



Priemerná cena niklu na Londýnskej burze kovov klesla v 1. polroku tohto roka o 28 %, navyše, spoločnosti sa zvýšili náklady v dôsledku útokov jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori. Nornickel využíva práve túto obchodnú trasu na dodávku svojich surovín na trhy, vrátane ázijských, na ktoré sa v súčasnosti orientuje viac. Ázia sa na celkovom exporte spoločnosti podieľala v 1. polroku 52 %.



"Bohužiaľ, nepriaznivé faktory, ktorým spoločnosť čelila vlani, vytvárali tlak na náš biznis aj v 1. polroku tohto roka," povedal Potanin.



Jadrový zisk spoločnosti, ktorá je najväčším producentom paládia na svete a jedným z najväčších producentov niklu a platiny, dosiahol za šesť mesiacov tohto roka 2,35 miliardy USD (2,11 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 30 %.



Výrazne klesli aj tržby. Dosiahli 5,6 miliardy USD a oproti 1. polroku minulého roka sa znížili o 22 %.



Firma zároveň mierne zredukovala odhad kapitálových výdavkov na celý rok 2024. Pôvodne počítala s tým, že sa budú pohybovať od 3 miliárd do 3,20 miliardy USD, teraz počíta, že 3 miliardy USD nepresiahnu.



Sankcie voči Rusku za vojnu na Ukrajine západné krajiny na Nornickel priamo neuvalili, niektoré západné firmy sa však spolupráci s ruským koncernom vyhýbajú. To komplikuje jeho aktivity. Navyše, tento mesiac uvalil Washington sankcie na niektoré dcérske spoločnosti Nornickelu, ako aj na firmu Bystrinsky produkujúcu zlato a meď, ktorú spoločnosť Nornickel kontroluje.



(1 EUR = 1,1121 USD)