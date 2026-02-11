< sekcia Ekonomika
Zisk ruského producenta LNG Novatek klesol vlani o vyše 60 %
Firma dopláca na západné sankcie voči Rusku za vojnu na Ukrajine, ktoré Novateku neumožňujú v plnej miere využívať nový závod Arctic LNG-2.
Autor TASR
Moskva 11. februára (TASR) - Ruská spoločnosť Novatek, najväčší producent skvapalneného zemného plynu (LNG) v krajine, oznámila za minulý rok výrazný pokles čistého zisku. Firma dopláca na západné sankcie voči Rusku za vojnu na Ukrajine, ktoré Novateku neumožňujú v plnej miere využívať nový závod Arctic LNG-2. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť v stredu oznámila, že jej čistý zisk dosiahol v minulom roku 183 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje 2,37 miliardy USD (1,99 miliardy eur). Oproti roku 2024 to znamená pokles o viac než 60 %. Zisk sa prepadol napriek miernemu zvýšeniu produkcie. Tú Novatek zvýšil približne o 1 %.
Závod Arctic LNG-2 sa nachádza na arktickom polostrove Gydan. S produkciou LNG tu Novatek začal v decembri 2023, z tohto projektu však dokázal dodať zatiaľ iba prvý náklad, konkrétne v auguste minulého roka do Číny.
Firma zároveň uviedla, že jej normalizovaný čistý zisk, ktorý nezahrnuje kurzové vplyvy, klesol vlani na 207 miliárd rubľov. Zisk negatívne ovplyvnili jednorazové nepeňažné položky, a to v objeme 301 miliárd rubľov.
(1 EUR = 1,1894 USD)
