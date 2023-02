Zisk ruského ťažobného gigantu Nornickel klesol takmer o pätinu

Moskva 13. februára (TASR) - Ruský ťažobný koncern Nornickel zaznamenal za minulý rok pokles prevádzkového zisku takmer o pätinu. Podpísali sa pod to pokles tržieb a problémy v dodávateľskom reťazci. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako spoločnosť uviedla, zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol v minulom roku 8,7 miliardy USD (8,14 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2021 to predstavuje pokles o 17 %. Čistý zisk firmy klesol vlani o 16 % na 5,9 miliardy USD. Naopak, čistý dlh sa zdvojnásobil a dosiahol 9,8 miliardy USD.



Nornickel je najväčším producentom paládia a rafinovaného niklu na svete. Aj keď ho sankcie západných krajín v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu priamo nezasiahli, aj táto spoločnosť zaznamenala problémy v dovoze potrebných zariadení a vo vývoze svojich produktov do zahraničia.



"Ekonomické sankcie uvalené na Rusko predstavujú riziko pre prevádzku, obchodné aj investičné aktivity firmy," uviedol Nornickel v rámci zverejnenia svojich výsledkov za minulý rok. Zároveň dodal, že vzhľadom na túto situáciu spoločnosť pracuje na rozvoji vzťahov s alternatívnymi klientami.



Už začiatkom roka šéf spoločnosti a jej najväčší akcionár Vladimir Potanin povedal, že po skomplikovaní vzťahov so západnými krajinami začal Nornickel prehlbovať obchodné vzťahy s krajinami ako Čína. Samotný Potanin na sankčnom zozname západných štátov je, priamo sankcionovať Nornickel sa však pre riziko narušenia citlivých trhov obávajú.



(1 EUR = 1,069 USD)