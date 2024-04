Zisk ruskej banky Sberbank vzrástol v 1. kvartáli o viac než desatinu

Moskva 26. apríla (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank pokračuje v úspešných výsledkoch a po rekordnom minulom roku zaznamenala za 1. kvartál tohto roka zvýšenie zisku o viac než desatinu. V reakcii na najnovšie výsledky banka zároveň zlepšila prognózu rastu objemu retailových úverov v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sberbank v piatok oznámila, že za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenala čistý zisk 397,4 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 4,32 miliardy USD (4,03 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 11,3 %.



Banka tak predbežne smeruje k ďalšiemu rekordnému roku po tom, ako za minulý rok dosiahla čistý zisk na úrovni 1,5 bilióna rubľov. Rekordný zisk bol viac než päťnásobne vyšší než v roku 2022, v ktorom výsledky najväčšej ruskej banky ovplyvnili sankcie západných štátov za inváziu Ruska na Ukrajinu.



Po oznámení kvartálneho zisku Sberbank zlepšila prognózu tohtoročného rastu objemu retailových úverov v rámci celého bankového sektora. Banka, ktorá dominuje ruskému bankovému sektoru s počtom zhruba 110 miliónov retailových klientov, pôvodne počítala s rastom objemu retailových úverov v bankovom sektore o 4 až 6 %. Teraz očakáva, že rast dosiahne 9 až 11 %, pričom tempo rastu v jej prípade by malo byť ešte vyššie. Rast poskytovania úverov by mali ťahať najmä spotrebiteľské úvery, zatiaľ čo vysoké úrokové sadzby naďalej komplikujú situáciu v oblasti hypoték.



Sberbank okrem toho tento týždeň oznámila, že na dividendách vyplatí za minulý rok v prepočte rekordných vyše 8 miliárd USD. Keďže väčšinovým vlastníkom banky je štát, dividendy budú znamenať výrazný príspevok do ruského štátneho rozpočtu.



Šéf Sberbank German Gref zároveň uviedol, že základom stratégie banky je umelá inteligencia a digitálna transformácia. Banka chce do oblasti informačných technológií investovať v rokoch 2024 až 2026 viac než 450 miliárd rubľov. Zároveň očakáva, že zisk z umelej inteligencie za dané obdobie by mohol dosiahnuť približne 800 miliárd rubľov.



(1 EUR = 1,072 USD)