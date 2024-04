Zisk ruskej banky VTB v 1. kvartáli klesol, za rok však očakáva rekord

Moskva 25. apríla (TASR) - Druhá najväčšia ruská banka VTB oznámila za 1. štvrťrok tohto roka medziročný pokles zisku o takmer pätinu, naďalej však očakáva, že za celý rok 2024 prekoná zisk z minulého roka a zaznamená nový rekord. Povedal to vo štvrtok finančný riaditeľ banky Dmitrij Pjanov s tým, že príjmy z poplatkov a provízií naďalej rastú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pjanov oznámil, že za 1. štvrťrok dosiahla banka VTB čistý zisk 122,4 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 1,33 miliardy USD (1,24 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 17 %. Podľa Pjanova je však za poklesom fakt, že zisk za 1. kvartál minulého roka bol abnormálne vysoký, k čomu čiastočne prispela konsolidácia Ruskej národnej komerčnej banky RNKB.



"Druhý štvrťrok bude jednoznačne lepší než prvý," povedal Pjanov s tým, že príjmy z poplatkov a provízií zaznamenali v 1. štvrťroku rast o viac než pätinu a čiastočne kompenzovali pokles príjmov z úrokov. Zatiaľ čo čisté úrokové príjmy klesli v 1. štvrťroku o 13 %, príjmy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 23 %.



VTB preto očakáva, že za celý rok bude čistý zisk vyšší než v roku 2023, ktorý bol pri hodnote 432,2 miliardy rubľov rekordný. To znamená prudký obrat zo straty na úrovni 667,5 miliardy rubľov za rok 2022, pod ktorú sa podpísali sankcie západných štátov voči ruskému finančnému systému za inváziu na Ukrajinu začiatkom toho roka.



(1 EUR = 1,0686 USD)