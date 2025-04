Zisk ruskej banky VTB vzrástol v 1. kvartáli o vyše 15 %

Moskva 28. apríla (TASR) - Druhá najväčšia ruská banka VTB zaznamenala za 1. štvrťrok tohto roka rast zisku o viac než 15 %. Zároveň potvrdila pôvodný odhad vývoja celoročného zisku. Informovala o tom agentúra Reuters.



VTB uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla čistý zisk 141,2 miliardy rubľov, čo predstavuje 1,70 miliardy USD (1,50 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak zisk zvýšil o 15,4 %. Zisk v 1. kvartáli čiastočne podporili príjmy z obchodovania s cennými papiermi, a to najmä počas prvých dvoch mesiacov, uviedol finančný riaditeľ banky Dmitrij Pjanov.



Dodal však, že v ďalších dvoch kvartáloch počíta banka so slabšími výsledkami. To VTB zohľadnila aj v odhade na celý rok, ktorý potvrdila aj po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok. Naďalej tak počíta s tým, že celoročný zisk dosiahne 430 miliárd rubľov.



Ak sa odhad potvrdí, bude to výrazný pokles zisku v porovnaní s rokom 2024. Za ten VTB zaznamenala rekordný zisk vyše 551 miliárd rubľov, čo oproti roku 2023 predstavovalo rast o takmer 28 %.



(1 EUR = 1,1357 USD)