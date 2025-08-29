Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zisk ruskej ropnej spoločnosti Lukoil klesol o viac než polovicu

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu v ropnom termináli na chorvátskom ostrove Krk v meste Omišalj 18. marca 2023. Foto: TASR

Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti, o ktorých informovali agentúry TASS a Reuters.

Moskva 29. augusta (TASR) - Čistý zisk ruského ropného koncernu Lukoil klesol v 1. polroku tohto roka o viac než polovicu. Výsledky ovplyvnil výrazný pokles tržieb, ktoré sa znížili takmer o pätinu. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti, o ktorých informovali agentúry TASS a Reuters.

Podľa Lukoilu dosiahol jeho čistý zisk za prvých šesť mesiacov roka 288,6 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 3,59 miliardy USD (3,07 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená pokles o 51,2 %.

Výrazne klesol aj zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA). Dosiahol 606,2 miliardy rubľov. Oproti 1. polroku 2024 to predstavuje pokles o 38 %. Zisk iba pred zdanením klesol o takmer polovicu na 414,8 miliardy rubľov.

Vývoj zisku výrazne ovplyvnil pokles tržieb. Za prvých šesť mesiacov roka dosiahli zhruba 3,6 bilióna rubľov, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 17 %.

(1 EUR = 1,1676 USD)
.

