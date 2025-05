Zisk ruských bánk sa v apríli zvýšil, tempo rastu sa však spomalilo

Moskva 29. mája (TASR) - Čistý zisk ruských bánk vzrástol minulý mesiac medzimesačne o takmer 7 % na vyše 260 miliárd rubľov. Tempo rastu tak bolo približne polovičné oproti rastu zisku bankového sektora v predchádzajúcom mesiaci. Údaje ruskej centrálnej banky zverejnila agentúra Reuters.



Podľa centrálnej banky dosiahol čistý zisk ruských bánk v apríli 261 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje 3,27 miliardy USD (2,89 miliardy eur). Oproti marcu sa tak zisk v ruskom bankovom sektore zvýšil o 6,97 %. Na porovnanie, podľa agentúry TASS v marci vzrástol zisk oproti februáru o 14 %.



Výsledky bánk podporil najmä firemný sektor. Firemné pôžičky sa medzimesačne zvýšili o 0,9 %, zatiaľ čo spotrebiteľské úvery klesli, a to o 0,7 %.



Centrálna banka odhaduje, že čistý zisk ruských bánk dosiahne tento rok od 3 biliónov do 3,5 bilióna rubľov. Na rok 2026 predpokladá zisk v bankovom sektore v rozmedzí od 3,2 bilióna do 3,8 bilióna rubľov. V obidvoch prípadoch tak počíta s poklesom zisku, keďže za minulý rok dosiahol zisk v ruskom bankovom sektore rekord na úrovni zhruba 4 bilióny rubľov.



(1 EUR = 1,1317 USD)