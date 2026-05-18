Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Ekonomika

Zisk Ryanair vzrástol v minulom roku na nový rekord

.
Na snímke lietadlá írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair počas tlačovej konferencie Letiska M. R. Štefánika a leteckého dopravcu Ryanair k 20. výročiu pôsobenia Ryanairu v Bratislave a oznámenie nových leteckých spojení pre roky 2025 a 2026 v Bratislave 25. novembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prispelo k tomu zvýšenie počtu cestujúcich, v dôsledku toho rast tržieb, ako aj zníženie nákladov.

Autor TASR
Dublin 18. mája (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala za minulý obchodný rok rast upraveného zisku na rekordnú úroveň. Prispelo k tomu zvýšenie počtu cestujúcich, v dôsledku toho rast tržieb, ako aj zníženie nákladov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Ryanair v pondelok oznámil, že za obchodný rok 2025/2026, ktorý sa skončil v marci, dosiahol čistý zisk 2,17 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 35 %.

Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 2,26 miliardy eur oproti 1,61 miliardy eur v roku 2024/2025. To znamená rekordný výsledok, ktorým spoločnosť zároveň prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom tohto zisku na 2,20 miliardy eur. Upravený zisk však nezahrnuje rezervu v objeme 85 miliónov eur súvisiacu s pokutou talianskeho protimonopolného úradu za porušovanie hospodárskej súťaže. Úrad ju Ryanairu uložil v decembri minulého roka, spoločnosť sa však odvolala a očakáva, že pokuta bude zrušená.

Výsledky podporilo zníženie prevádzkových nákladov. Tie dosiahli 13,17 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 6 %.

Pod rekordný zisk sa podpísal aj rast počtu cestujúcich. Ich počet dosiahol 208,4 milióna, čo predstavuje rast o 4 %. To sa odrazilo na vývoji prevádzkových tržieb, ktoré sa zvýšili o 11 % na 15,54 miliardy eur. Tento rok Ryanair očakáva rast počtu cestujúcich o ďalšie 4 % na približne 216 miliónov.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení