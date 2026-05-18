< sekcia Ekonomika
Zisk Ryanair vzrástol v minulom roku na nový rekord
Prispelo k tomu zvýšenie počtu cestujúcich, v dôsledku toho rast tržieb, ako aj zníženie nákladov.
Autor TASR
Dublin 18. mája (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala za minulý obchodný rok rast upraveného zisku na rekordnú úroveň. Prispelo k tomu zvýšenie počtu cestujúcich, v dôsledku toho rast tržieb, ako aj zníženie nákladov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Ryanair v pondelok oznámil, že za obchodný rok 2025/2026, ktorý sa skončil v marci, dosiahol čistý zisk 2,17 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 35 %.
Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 2,26 miliardy eur oproti 1,61 miliardy eur v roku 2024/2025. To znamená rekordný výsledok, ktorým spoločnosť zároveň prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom tohto zisku na 2,20 miliardy eur. Upravený zisk však nezahrnuje rezervu v objeme 85 miliónov eur súvisiacu s pokutou talianskeho protimonopolného úradu za porušovanie hospodárskej súťaže. Úrad ju Ryanairu uložil v decembri minulého roka, spoločnosť sa však odvolala a očakáva, že pokuta bude zrušená.
Výsledky podporilo zníženie prevádzkových nákladov. Tie dosiahli 13,17 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 6 %.
Pod rekordný zisk sa podpísal aj rast počtu cestujúcich. Ich počet dosiahol 208,4 milióna, čo predstavuje rast o 4 %. To sa odrazilo na vývoji prevádzkových tržieb, ktoré sa zvýšili o 11 % na 15,54 miliardy eur. Tento rok Ryanair očakáva rast počtu cestujúcich o ďalšie 4 % na približne 216 miliónov.
Ryanair v pondelok oznámil, že za obchodný rok 2025/2026, ktorý sa skončil v marci, dosiahol čistý zisk 2,17 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 35 %.
Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 2,26 miliardy eur oproti 1,61 miliardy eur v roku 2024/2025. To znamená rekordný výsledok, ktorým spoločnosť zároveň prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom tohto zisku na 2,20 miliardy eur. Upravený zisk však nezahrnuje rezervu v objeme 85 miliónov eur súvisiacu s pokutou talianskeho protimonopolného úradu za porušovanie hospodárskej súťaže. Úrad ju Ryanairu uložil v decembri minulého roka, spoločnosť sa však odvolala a očakáva, že pokuta bude zrušená.
Výsledky podporilo zníženie prevádzkových nákladov. Tie dosiahli 13,17 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 6 %.
Pod rekordný zisk sa podpísal aj rast počtu cestujúcich. Ich počet dosiahol 208,4 milióna, čo predstavuje rast o 4 %. To sa odrazilo na vývoji prevádzkových tržieb, ktoré sa zvýšili o 11 % na 15,54 miliardy eur. Tento rok Ryanair očakáva rast počtu cestujúcich o ďalšie 4 % na približne 216 miliónov.