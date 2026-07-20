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Zisk Ryanairu klesol v 1. kvartáli o viac než tretinu
Prevádzkový zisk dosiahol 575,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní tak klesol o 37 %.
Autor TASR
Dublin 20. júla (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles čistého aj prevádzkového zisku o viac než tretinu, napriek miernemu zvýšeniu tržieb. Výsledky aerolínií, ktoré zaostali za očakávaniami analytikov, výrazne ovplyvnili vysoké prevádzkové náklady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a portálu RTTNews.
Spoločnosť v pondelok uviedla, že jej čistý zisk za 1. kvartál obchodného roka 2026/2027, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 537,7 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 34 %. Výsledky zaostali aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali so ziskom na úrovni 579 miliónov eur.
Prevádzkový zisk dosiahol 575,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní tak klesol o 37 %. Spoločnosť poukázala na prevádzkové náklady, ktoré sa zvýšili o 11 % na 3,81 miliardy eur.
Výsledky Ryanairu ovplyvnil konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k prudkému rastu nákladov na palivá. Navyše, s cieľom podporiť dopyt zo strany váhajúcich cestujúcich spoločnosť znížila ceny leteniek. Ich priemerná cena sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2025/2026 znížila zhruba o 6 %.
Celkové prevádzkové tržby však mierne vzrástli. Dosiahli 4,38 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka sa tak zvýšili o 1 %. Smerom nahor ich potiahol počet cestujúcich, ktorý vzrástol z 57,9 milióna v 1. štvrťroku 2025/2026 na 61,3 milióna.
Spoločnosť v pondelok uviedla, že jej čistý zisk za 1. kvartál obchodného roka 2026/2027, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 537,7 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 34 %. Výsledky zaostali aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali so ziskom na úrovni 579 miliónov eur.
Prevádzkový zisk dosiahol 575,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní tak klesol o 37 %. Spoločnosť poukázala na prevádzkové náklady, ktoré sa zvýšili o 11 % na 3,81 miliardy eur.
Výsledky Ryanairu ovplyvnil konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k prudkému rastu nákladov na palivá. Navyše, s cieľom podporiť dopyt zo strany váhajúcich cestujúcich spoločnosť znížila ceny leteniek. Ich priemerná cena sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2025/2026 znížila zhruba o 6 %.
Celkové prevádzkové tržby však mierne vzrástli. Dosiahli 4,38 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka sa tak zvýšili o 1 %. Smerom nahor ich potiahol počet cestujúcich, ktorý vzrástol z 57,9 milióna v 1. štvrťroku 2025/2026 na 61,3 milióna.