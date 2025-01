Zisk Ryanairu prudko vzrástol, prispel počet pasažierov aj ceny

Dublin 27. januára (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala v 3. štvrťroku súčasného obchodného roka výrazný rast zisku, k čomu prispelo zvýšenie počtu cestujúcich aj cien leteniek. Firma však opätovne zhoršila prognózu v oblasti počtu prepravených pasažierov v nasledujúcom obchodnom roku, pričom ako dôvod uviedla meškanie dodávok lietadiel od Boeingu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



Ryanair v pondelok uviedol, že v 3. štvrťroku súčasného obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, zaznamenal čistý zisk 149 miliónov eur. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka dosiahla spoločnosť zisk na úrovni 15 miliónov eur.



Výsledky sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom zisku na 60 miliónov eur. Tržby vzrástli o 10 % na takmer tri miliardy eur.



Veľkou mierou výsledky podporil počet prepravených cestujúcich. "Počet pasažierov sa zvýšil o 9 % na 45 miliónov. Navyše, aj ceny leteniek mierne vzrástli," informoval Ryanair.



Šéf spoločnosti Michael O'Leary uviedol, že za celý obchodný rok odhaduje počet prepravených cestujúcich na takmer 200 miliónov. Aj v tomto prípade to znamená rast o 9 %, je to však menej než Ryanair počítal v pôvodnej prognóze.



Čo sa týka celoročného čistého zisku, spoločnosť ho očakáva v rozmedzí od 1,55 miliardy do 1,61 miliardy eur. Podľa O'Learyho konečné výsledky budú závisieť od toho, či sa firme podarí vyhnúť sa dôsledkom nepriaznivého externého vývoja od terajšieho obdobia do konca marca. K nepriaznivým faktorom patrí situácia na Ukrajine a na Blízkom východe či ďalšie odklady dodávok lietadiel od Boeingu.



Ryanair dodal, že do kľúčovej letnej sezóny očakáva dodávku deviatich lietadiel 737 MAX, čo je menej, než sa pôvodne očakávalo. V dôsledku toho spoločnosť zhoršila odhad počtu prepravených pasažierov v roku 2025/2026 na 206 miliónov z pôvodne udávaných 210 miliónov. Je to druhé zhoršenie prognózy za dva mesiace. V novembri zhoršili aerolínie odhad na 210 miliónov z 215 miliónov cestujúcich.



Aj ostatné zhoršenie prognózy však stále predstavuje rast počtu cestujúcich v porovnaní s odhadom za súčasný obchodný rok. Ak sa nový odhad potvrdí, počet pasažierov Ryanairu vzrastie v obchodnom roku 2025/2026 o 3 %.