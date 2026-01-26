< sekcia Ekonomika
Zisk Ryanairu v 3. kvartáli obchodného roka prudko klesol
Hospodárenie negatívne ovplyvnila najmä vysoká pokuta od talianskeho úradu na ochranu hospodárskej súťaže.
Autor TASR
Londýn 26. januára (TASR) - Írsky nízkonákladový letecký prepravca Ryanair zaznamenal vo svojom treťom účtovnom štvrťroku prudký pokles zisku. Hospodárenie negatívne ovplyvnila najmä vysoká pokuta od talianskeho úradu na ochranu hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zisk po zdanení dosiahol za tri mesiace do konca decembra minulého roka 30 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 149 miliónov eur. Pokles do značnej miery odráža rezervu na pokutu vo výške viac ako 255 miliónov eur uloženú regulačným orgánom v Taliansku, ktorý uviedol, že Ryanair zneužil svoje dominantné postavenie na blokovanie prístupu cestovných kancelárií k svojim službám. Ryanair v pondelok potvrdil, že proti pokute, ktorú považuje za neodôvodnenú, sa odvolá.
Tržby skupiny v jej treťom účtovnom štvrťroku vzrástli o 9 % na 3,21 miliardy eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Michael O‘Leary uviedol, že čistý zisk za celý finančný rok by mohol dosiahnuť až 2,23 miliardy eur. Počet prepravených cestujúcich by sa v obchodnom roku 2025/2026 mohol zvýšiť o 4 % na takmer 208 miliónov.
Zisk po zdanení dosiahol za tri mesiace do konca decembra minulého roka 30 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 149 miliónov eur. Pokles do značnej miery odráža rezervu na pokutu vo výške viac ako 255 miliónov eur uloženú regulačným orgánom v Taliansku, ktorý uviedol, že Ryanair zneužil svoje dominantné postavenie na blokovanie prístupu cestovných kancelárií k svojim službám. Ryanair v pondelok potvrdil, že proti pokute, ktorú považuje za neodôvodnenú, sa odvolá.
Tržby skupiny v jej treťom účtovnom štvrťroku vzrástli o 9 % na 3,21 miliardy eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Michael O‘Leary uviedol, že čistý zisk za celý finančný rok by mohol dosiahnuť až 2,23 miliardy eur. Počet prepravených cestujúcich by sa v obchodnom roku 2025/2026 mohol zvýšiť o 4 % na takmer 208 miliónov.