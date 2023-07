Zisk Ryanairu vzrástol v 1. štvrťroku takmer štvornásobne

Dublin 24. júla (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 1. kvartál súčasného obchodného roka prudký medziročný rast zisku, pričom v tomto ukazovateli prekonala aj úroveň spred pandémie nového koronavírusu. Na druhej strane, spoločnosť zredukovala prognózu rastu počtu cestujúcich za celý rok, keďže dodávky nových lietadiel od Boeingu meškajú. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Ryanair v pondelok uviedol, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, zaznamenal zisk po zdanení na úrovni 663 miliónov eur. To je takmer štvornásobok oproti 170 miliónom eur v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka, v ktorom sa letecká doprava začala zotavovať po období pandémie nového koronavírusu.



Ryanair okrem toho prekonal predchádzajúci rekord za dané obdobie spred šiestich rokov, ako aj odhady analytikov. Doterajšie maximum v zisku dosiahli aerolínie v roku 2017, a to na úrovni 397 miliónov eur. Analytici očakávali za 1. kvartál 2023/2024 zisk po zdanení na úrovni 620 miliónov eur.



Tržby dosiahli 3,65 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 40 %.



Spoločnosť zároveň oznámila, že upravila svoj odhad rastu počtu cestujúcich v tomto obchodnom roku. Dôvodom sú signály od Boeingu, že niektoré z dodávok lietadiel 737-8200 budú pravdepodobne meškať, čo by mohlo ovplyvniť tohtoročnú zimnú sezónu a budúcoročnú jar.



V dôsledku najnovšej situácie Ryanair odhaduje, že počet cestujúcich za obchodný rok končiaci sa v marci 2024 vzrastie o 9 % približne na 183,5 milióna. Letecká spoločnosť pôvodne počítala s tým, že v súčasnom obchodnom roku prepraví zhruba 185 miliónov pasažierov. Za 1. kvartál 2023/2024 prepravil Ryanair 50,4 milióna cestujúcich, o 11 % viac než v rovnakom období pred rokom.