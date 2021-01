Zisk Samsung Electronics vo 4. kvartáli vzrástol o 26,4 %

Soul 28. januára (TASR) - Juhokórejský koncern Samsung Electronics, najväčší svetový výrobca smartfónov a pamäťových čipov, vo štvrtok oznámil, že jeho čistý zisk vo 4. štvrťroku vzrástol o viac ako štvrtinu. Práca z domu v dôsledku pandémie nového koronavírusu totiž zvýšila dopyt po elektronike, ktorá používa čipy.



Spoločnosť však zároveň varovala pred pretrvávajúcou neistotou v súvislosti s pandémiou a nižšími ziskami v 1. štvrťroku 2021 v dôsledku poklesu cien.



Čistý zisk koncernu sa za tri mesiace do konca decembra 2020 zvýšil medziročne o 26,4 % na 6,61 bilióna wonov (4,93 miliardy eur), a to najmä vďaka dopytu po displejoch a pamäťových čipoch.



Aj prevádzkový zisk vzrástol o 26,4 % na 9,05 bilióna KRW, zatiaľ čo tržby stúpli o 2,8 % na 61,55 bilióna KRW.



Samsung tiež poznamenal, že jeho príjmy v posledných troch mesiacoch 2020 sa znížili oproti predchádzajúcemu kvartálu (keď dosiahol rekordné tržby 66,9 miliardy KRW a prevádzkový zisk 12,3 bilióna KRW). Pripísal to nižším cenám pamäťových čipov a spomaleniu predaja spotrebného tovaru, ako aj vyšším nákladom na marketing.



Tento trend spomaľovania ziskov bude podľa všetkého pokračovať, pričom príjmy v oblasti pamäťových čipov budú ovplyvňovať kurz kórejskej meny won „a náklady spojené s novými výrobnými linkami, a to aj napriek silnému dopytu po mobilných produktoch a dátových centrách“.



Očakáva síce oživenie celkového globálneho dopytu v roku 2021, varoval však pred možnosťami ďalších vĺn ochorenia COVID-19.



Za celý rok 2020 čistý zisk Samsungu vzrástol o 21,5 % na 26,41 bilióna KRW, prevádzkový zisk sa zvýšil o 29,6 % na 35,99 bilióna KRW a tržby stúpli o 2,8 % na 236,81 bilióna KRW.



Samsung v uplynulých rokoch agresívne zvýšil svoje investície do polovodičov. Najnovšie technologický gigant uvažuje o vybudovaní továrne na čipy v Arizone, Texase alebo New Yorku, informoval minulý týždeň Wall Street Journal.



(1 EUR = 1340,79 KRW)