Zisk Samsungu v 1. kvartáli strmo klesol, zníži výrobu čipov

Soul 7. apríla (TASR) – Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics v piatok uviedla, že zníži výrobu čipov po vzore menších rivalov, keďže zápasí s prudkým poklesom globálneho dopytu po polovodičoch a znížením ich cien. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



K nezvyčajnému zníženiu produkcie pristupuje najväčší svetový výrobca pamäťových čipov po tom, čo podľa predbežných údajov zaznamenal v 1. štvrťroku strmý prepad zisku, o 96 % približne na 600 miliárd wonov (417 miliónov eur). To je najmenší kvartálny zisk za zhruba 14 rokov a prispelo k tomu spomaľovanie dopytu po pamäťových čipoch.



Pokiaľ ide o tržby, spoločnosť očakáva ich pokles v 1. kvartáli o 19 % na 63 biliónov KRW.



Analytici odhadujú, že čipová divízia Samsungu pravdepodobne vykáže rekordnú stratu 2,1 bilióna KRW za tri mesiace do konca marca 2023.



Samsung, líder na trhu smartfónov, zverejní presné a podrobné výsledky neskôr v priebehu tohto mesiaca.



Čipový priemysel už nejaký čas zápasí s klesajúcimi cenami a nadmernou ponukou, keďže vysoká inflácia zasiahla peňaženky spotrebiteľov, ktorí obmedzujú nákupy tzv. nepodstatných položiek.



Samsung nespresnil rozsah plánovaného zníženia výroby čipov. Uviedol len, že pôjde o "rozumnú" úroveň s tým, že spoločnosť "nahromadila dostatok zásob určitých pamäťových čipov, aby uspokojila meniaci sa dopyt na trhu".



No aj napriek plánom na krátkodobé zníženie výroby, Samsung stále investuje do infraštruktúry a výskumu, aby si zabezpečil potrebné čisté priestory na výrobu čipov a rozšíril svoj technologický náskok.



(1 EUR = 1 438,81 KRW)